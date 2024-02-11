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Yaşam

Çanakkale'de pehlivan develer arenaya çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşi Festivali'nde 200 deve arenaya çıktı.

Erol Güngördü  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Çanakkale'de pehlivan develer arenaya çıktı Fotoğraf: Erol Güngördü/AA

Çanakkale

Ezine Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı himayesinde düzenlenen festivale, Ege ve Marmara bölgelerinden sahipleri tarafından getirilen pehlivan develer katıldı.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde, şampiyon develer arenaya çıktı. Festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Seyirciler bir taraftan güreşleri izlerden diğer taraftan tribünlerde mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Güreş sırasında kilitlenen develeri ayırmakla görevli urgancılar da zorlu anlar yaşadı.

Festivale AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve çok sayıda izleyici katıldı.

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