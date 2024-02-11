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Yaşam

Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal zenginliklerle dolu Türkiye'de çizgili sırtlan gibi birçok türü korumayı sürdürdüklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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