Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi
Sakarya'da bulunan Çam Dağı'ndaki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sakarya
Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar, 3 gündür aralıklarla etkili oldu.
Güneşin ortaya çıkmasıyla karla kaplı ormanlarda güzel manzaralar oluştu.
Zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolunu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.