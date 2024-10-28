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Yaşam

Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı, sonbaharın renklerini kuşandı.

Davut Genç  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu Fotoğraf: Davut Genç - AA

Sakarya

Kentin 900 rakımlı dağındaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafi tescilli kestane balının üretildiği Çam Dağı bölgesi, Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki güzergahı kullanan sürücülere kartpostallık manzaralar eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, havadan da görüntülendi.

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