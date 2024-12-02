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Yaşam

Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis dronla görüntülendi

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi sis tabakasıyla kaplandı.

Fatih Çapkın  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis dronla görüntülendi Fotoğraf: Fatih Çapkın - AA

Bursa

Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıyla ünlenen Zeyniler, Osmanlı dönemi eserleri ve Bizans döneminden kalma çok sayıdaki manastırın yanı sıra doğal zenginlikleriyle dikkatleri çekiyor.

Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler, Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mahalleye Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik yolları geçtikten sonra ulaşılıyor.

Bölgeyi sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve kuş bakışı olarak şehir merkezi görülen Zeyniler'deki sis dron ile havadan görüntülendi.

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