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Yaşam

Narman Peribacaları karla kaplandı

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Narman Peribacaları karla kaplandı

Erzurum

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları ile çevresi karla kaplandı.

Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Atlarıyla karda gezinti yapan yöredeki bazı vatandaşlar da eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

Peribacaları bölgesindeki kış manzarası, dronla görüntülendi.

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