Bursa'da bir yamaç paraşütçüsü amatör maçın devre arasında sahaya indi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan kişi, yamaç paraşütüyle Uludağ'dan başladığı uçuşunu futbol sahasında bitirdi.
Bursa
Profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan Adem Keskin, AA muhabirine, planladığı uçuş için dün Uludağ'a çıkarak hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
Keskin, 2 bin 200 metre yükseklikten uçuşa başladığını belirterek, "Eğitim uçuşu gerçekleştirdim. İniş planlamamı kapımın önüne yaptım. Futbol sahasında turnuva olduğu için araç yoğunluğundan evimin önüne iniş yapamadım. Bu yüzden acil inişi futbol sahasına yaptım. O sırada amatör futbol karşılaşmasının ilk yarı devre arasında olduğu için rahat bir iniş oldu. Herhangi bir sorun yaşamadık." diye konuştu.
Jandarma ekiplerinin uyarısıyla sahadan çıktığını dile getiren Keskin, "Çıktığım gibi de ikinci yarı başladı. Kazasız belasız güvenli bir uçuş oldu." dedi.
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