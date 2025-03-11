Dolar
36.59
Euro
39.98
Altın
2,915.27
ETH/USDT
1,903.20
BTC/USDT
81,420.00
BIST 100
10,488.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı

Bolu'da havaların ısınmasıyla Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda yüksek kesimlerde kışın etkisi kısmen devam ederken, alçak kesimlerde bahar havası hissedilmeye başlandı.

Havaların ısınmasıyla açan mor ve sarı renkteki çiğdemler, güzel görüntü oluşturdu.

Yaylaya gelenler, hem oturup izleyerek hem de fotoğraf çekerek güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Bölgede çiğdemlerin açmasıyla oluşan görüntü dron kamerasıyla kaydedildi.

Arkadaşlarıyla Sarıalan Yaylası'na gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Atalar, AA muhabirine, hep ismini duyduğu yaylayı görmek istediğini belirterek, "Gerçekten çok güzelmiş. Fotoğraf ve video çekiyorum. Bolu, doğasevenler için güzel bir yer. Kamp yapmak isteyenlerin gelmesi gereken bir yer Bolu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve dijital tehditlere karşı mücadelesinin detaylarını paylaştı
Bolu'daki tabiat ve milli parklar için koruma tedbirleri alındı
İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı

Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı

Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler Büyük Yayla'yı sarıya boyadı

Bolu'nun kültürel mirasından örnekler Göynük Kültür Evi'nde sergileniyor

Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor

Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor
Göynük'ün geleneksel iftar sofraları, misafirlere yöresel zenginliği yaşatıyor

Göynük'ün geleneksel iftar sofraları, misafirlere yöresel zenginliği yaşatıyor
Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına kavuşacak

Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına kavuşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet