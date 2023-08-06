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Yaşam

Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Hafta sonu daha da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşların ilk tercihi, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı oldu.

Ormanlık alandaki parka akın edenler, ağaç gölgelerinde dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlar, mangal ve ateş yakılmasının yasaklandığı bölgede, evlerinden getirdikleri yiyecek ve hazır gıdalarla piknik yaptı.

Bazı tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları da iskelede fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle parka gelen Yaşar Çağındı, AA muhabirine, sıcak havadan kaçtıklarını, Gölcük'ün serinlemek için en güzel yer olduğunu ifade etti.

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