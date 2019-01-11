Binlerce sanat eseri Londra'daki fuarda görücüye çıktı

İngiltere ve Avrupa'dan binlerce antika ve sanat eseri, Londra’nın lüks semti Mayfair'de 7'ncisi düzenlenen fuarda sergileniyor.

LONDRA

Bu yıl 7'ncisi organize edilen Mayfair Antika ve Güzel Sanatlar Fuarı'nda mobilyadan tabloya, mücevherattan heykele uzanan geniş yelpazedeki eserler meraklılarını bekliyor.

Kentin lüks giyim ve takı markalarına ev sahipliği yapmasıyla tanınan semti Mayfair'de yer alan fuar, ziyaretçileri için elmastan cama, ahşaptan bronza, kanvastan deriye "malzeme cümbüşü" niteliği de taşıyor.

Fuarda öne çıkan parçalar arasında Victoria dönemi ressamı John Atkinson Grimshaw'ın 450 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL) etiketli yağlı boya tablosu "Greenock Shipping" ile Edward Seago'nun 95 bin sterlinlik tablosu "Harvest in Norfolk” da yer alıyor.

Fuarda 45 bin sterline nadir bir kadın çantası veya 4 bin sterline bir cüzdan satın alınabileceği gibi, bronzdan 4 kurt heykeli 80 bin sterline alıcı bulabiliyor.

"Koleksiyoncular azalıyor"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan fuar yöneticisi Ingrid Nilson, bu yıl 40 firmayı bir araya getirdikleri bilgisini verdi.

Fuara sadece "süper zenginlerin" değil, orta gelirlerin de ilgi gösterdiğini belirten Nilson, "İç mimarlar ve antikacılar da geziyor fuarımızı ama genel olarak salt güzel şeylerden zevk alan herkesin geldiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Herkesin bütçesine göre bir parça bulabildiğini dile getiren Nilson, "Koleksiyoncular kadar tek bir parçaya gönlünü kaptıranlar da alışveriş yapıyor. Farklı parçaları bir araya getirip kendi tasarımlarını yapanlar da müşterilerimiz arasında. Aslında koleksiyoncuların sayısı azalırken, tek tek parçaları seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Fuarın başından itibaren önemli katılımcılar arasında ailesi Türk bir uzmanın da yer aldığını anlatan Nilson, "David Hickmet, soyadından da anlaşılabileceğini gibi Türk kökenli. Babası Türk ve Türkiye'de halen aile üyeleri bulunuyor." dedi.

Türklere Fransız camı

Hickmet de işini Kuzey Kıbrıs'tan İngiltere'ye gelen babasından devraldığını, ailesinin 1936'dan bu yana 3 kuşaktır sektörde yer aldığını söyledi.

Bronz heykeller ve cam eşyalarda uzmanlaştığını anlatan Hickmet, fuara da geniş bir koleksiyonla katıldığını kaydetti.

Londra'nın tanınmış antika bölgesi Portobello'da da bir galerisi olduğunu belirten Hickmet, Türkler de dahil tüm dünyadan müşteriye hizmet verdiğini anlattı.

Kendisinin Avrupa menşeli cam eserler konusunda uzmanlaştığını dile getiren Hickmet, Türk müşterilerinin de en çok Fransız cam işlerine ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

Fuar pazar gününe kadar gezilebilecek.

Muhabir: Tayfun Salcı