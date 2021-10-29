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Yaşam

Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Rıdvan Korkulutaş   | 29.10.2021
Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Bingöl

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Fotokapanlar ile ayı ailesi, kurt, dağ keçisi, domuz sürüsü ve tavşan doğal ortamlarında görüntülendi.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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