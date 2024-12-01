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Yaşam

Bingöl'de kar altında kalan menderesler dronla görüntülendi

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi.

Rıdvan Korkulutaş  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Bingöl'de kar altında kalan menderesler dronla görüntülendi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacını da karşılayan ova ve menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dronla görüntülenen bölgedeki karla kaplı menderesler, güzel görüntüler oluşturdu.

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