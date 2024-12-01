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Yaşam

Sezona başlayan Palandöken hafta sonu kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı başladı.

Yunus Hocaoğlu  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Sezona başlayan Palandöken hafta sonu kayakseverlerle doldu

Erzurum

Kasım ayındaki yoğun kar yağışı, her sezon depolanan kar ve suni karlamayla Palandöken'deki pistler hazır hale getirildi.

Palandöken'e gelen çok sayıda ziyaretçi, güneşli havada 70 santimetre sıkıştırılmış karda kayak, snowboard yaptı, çocuklar ise hafta sonu tatilini fırsat bilerek aile ve arkadaşlarıyla kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Mehmet Önerge, AA muhabirine, pistlerin hazır hale gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Pistlerin resmi açılışının yapılmasını beklediklerini ifade eden Önerge, "Şu an pistler tamamen buzla kaplı ve pistlerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Ayın 5'i gibi dediler ve umarım ertelemezler. Yaz güneşi şu an var ve bu şartlarda biraz zor gibi. Herkesi buraya bekleriz. Herkesin Erzurum'a gelip bu heyecanı kesinlikle tatması lazım." dedi.

14 yaşındaki Sıraç Zengin de Tekirdağ'dan gelen arkadaşıyla kızakla kaydıklarını, sezon boyunca her zaman geleceğini belirtti.

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