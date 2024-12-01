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Yaşam

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu.

Kemal Özdemir  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kente 35 kilometre mesafedeki şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bölgeye gelen ziyaretçiler soğuk hava ve kara rağmen manzarayı izledi, fotoğraf çekti.

Yöre sakinlerinden Mahbup Boz, bölgenin inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kışın Ankara'da kaldığını ve yazın da Çağlayan’a geldiğini anlatan Boz, "Bu sene gitmeden kışı ve karı Çağlayan beldesinde görmeyi çok arzu ettim. Çok şükür nasip oldu ve gördüm." dedi.

Boz, şelalenin güzelliklerinden bahsederek, şunları dile getirdi:

"Burası inanılmaz doğal bir güzelliği sahip. Kışın bir başka muhteşem görüntüsü var. Girlevik Şelalesi doğanın bize sunduğu mucize güzellik. Yaz aylarında ise bir o kadar daha katmerli güzelleşiyor. Ben burayı çok beğeniyorum. Hava sıcaklığı eksinin altına düştüğü zaman burada iki kişinin kucaklayabileceği buz sarkıtların oluştuğunu gördük. Yaklaşık 3 metre ve daha uzun buz sarkıtları oluşuyor. Gerçekten burası anlatılmaz, görülmesi lazım."

Mersin'den kardeşini ziyarete gelen Fatma Uzan ise ilk defa Girlevik Şelalesi’ni ziyarete geldiğini belirterek, "Erzincan, doğal güzelliği açısından çok güzel. Biz Mersin'de oturduğumuz için çok kar göremiyoruz, o yüzden burada gördüğümüz, bu manzaraya doyum olmuyor. Gerçekten çok güzel manzarası var." diye konuştu.

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