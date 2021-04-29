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Yaşam

Bingöl'de gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor.

Aydın Arık   | 29.04.2021
Bingöl'de gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor Fotoğraf: Aydın Arık/AA

Bingöl

Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında "Bir ilmek bin mutluluk" sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler yararına çalışma başlattı.

Bingöl'de gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )

Çalışmada görev alan 7 öğretmen, 10 veli ve 15 öğrenci, okulun çocuk gelişimi bölümünde ip ve kumaştan yaptıkları amigurumi bebekleri satışa sunacak ve elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Çocuk gelişimi öğretmeni Serpil Haktanır, şu ana kadar 70 oyuncağı tamamladıklarını söyledi.

Veli ve öğrencilere meslek öğretirken, bir yandan da ürettikleri materyallerin ihtiyaç sahibi ailelere gelir olacağını aktaran Haktanır, "Salgın süresince evde kalan velilerimiz ve öğrencilerimiz için de bir uğraş oldu. Üretilen materyalleri satarak, elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi ailelere vereceğiz." dedi.

Veli Semanur Ortak ise böyle bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ortak, "Bir nebze de olsa ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek güzel." diye konuştu.


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