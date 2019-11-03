Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, karın ardından farklı güzelliğe büründü.

Hüseyin Demirci   | 03.11.2019
Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesisini çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağları beyaza bürünürken sarıçam ormanlarında da sararan yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar da güzel görüntülere sahne oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede ağaçlar, bitkiler ve arabalarda da kırağı oluştu.

Vatandaşlardan Sinem Ezgi, evinin bahçesinde beslediği köpeğini soğuktan korumak için polar kumaştan yelek giydirdi.

Havaların aniden soğuduğunu söyleyen Ezgi, "Hera" isimli köpeğinin soğuğa alışık olduğunu ancak ani hava değişimlerinden etkilenmemesi için yelek giydirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği

Ardahan'da dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Köy çocuklarının yüzü oyuncaklarla gülüyor

Köy çocuklarının yüzü oyuncaklarla gülüyor
Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı

Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı