Çiftliğinde ürettiği sütü 'sütmatik' ile satıyor
Yozgatlı genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde ürettiği günlük taze sütü "sütmatik" ile hemşehrilerine ulaştırıyor.
Yozgat
Yozgatlı genç girişimci, vatandaşın günlük taze çiğ süt ihtiyacını karşılamak için "sütmatik" kurdu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alan 24 yaşındaki Taha Arslan, Sorgun ilçesi Boğazcumafakılı köyünde büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Arslan, devlet desteği kredileriyle aldığı 40 büyükbaş hayvan sayısını 110'a çıkardı.
Ürettiği sütü işletmelere satan Arslan, vatandaşların günlük taze süt bulamadıklarından yakınması üzerine harekete geçti.
Yaptığı araştırmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin sütmatik sistemini inceleyen Arslan, bunu Sorgun'da kurmaya karar verdi.
Sistemi kurmak için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla girişimde bulunan Arslan, ilgili kurumlara başvurarak sütmatik kurma belgesini aldı.
İlk etapta ilçeye bir sütmatik kuran Arslan, günlük 100 litre süt satmaya başladı. Vatandaşlar, makineye parasını yatırıp, günün her saati günlük taze sütünü alma imkanına kavuştu.
Genç girişimci Taha Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKDK desteğiyle 5 yıl önce kurdukları işletmede işlerinin iyi gittiğini ve kapasiteyi artırdıklarını söyledi.
Ürettikleri sütü işletmelere verdiklerini anlatan Arslan, "Bizi gören çok sayıda vatandaşımızın 'Süt aldım bozuk çıktı.', 'Süt gelmiyor.', 'Sen bidon bidon getirip sat.' gibi şikayetleri ve talepleri oldu. Ben de bu talebi karşılamak, vatandaşa hizmet etmek, istedikleri sütü zamanında almaları için girişimde bulundum." dedi.
Arslan, sütmatik sisteminin pek yaygın olmadığını anlatarak, "Bu işi yapabilmek için izinlerin alınması gerektiğini öğrendik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ettik, bütün hayvanlarımız testlerden geçti. Sütün analizleri yapıldı, bu şekilde sütmatikte sütün satılabileceği belgesini aldık. Hayvanlardan el değmeden sağılan sütü, hijyenik ortamda, sütmatikte vatandaşımıza sunuyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.