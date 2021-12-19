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Yaşam

Beyaz örtüyle kaplanan Abant ve Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler kar üzerinde piknik yaptı.

Mehmet Emin Gürbüz, İlhami Çetin   | 19.12.2021
Beyaz örtüyle kaplanan Abant ve Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Bolu

Bolu'da aralıklarla etkili olan yağışın ardından Gölcük'te kar kalınlığı 10, Abant'ta 20 santimetreyi geçti. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkları, bir başka güzelliğe büründü.

Hafta sonu tatili için Abant'a gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, kar topu oynadı, poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Faytona binerek doğa gezisine de çıkan ziyaretçiler, kar üzerinde piknik yaptı.

Kar üzerinde evlilik teklifi

Abant Tabiat Parkı'ndaki büyük iskelede hazırlık yapan Hasan Acar, kız arkadaşı Büşra Türk'e kar üzerinde evlilik teklifi yaptı.

"Evet" cevabını alan Acar, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Üç yıldır birlikteyiz, evlilik kararı aldık. Abant'ı çok sevdiğimiz için dışarısı kış olsa da bizi etkilemedi ve sevgimizi pekiştirmek için evlilik yüzüğünü takmak için buraya geldik. Çok mutluyuz. Aniden gelişti ve birbirimizi seviyoruz. Sevgimiz sonsuza kadar olacaktır." dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda da ziyaretçiler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, fotoğraf çektirerek çıkardı.

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