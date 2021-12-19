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Yaşam

Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı

Ankaralı tantunici Serkan Yılmaz, küresel ısınmaya dikkat çekmek için siparişleri atlarla dağıttı.

Cankut Taşdan   | 19.12.2021
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı

Ankara

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tantuni dükkanı işleten Yılmaz, küresel ısınmaya ve sipariş dağıtımında kullanılan motosikletlerin atmosfere karbon salımına dikkat çekmek için aldığı siparişleri emekli yarış atları üzerinde müşterilerine ulaştırdı.

Yılmaz, daha sonra Ankaralıların yoğun ilgisi altında at üzerinde dükkanına döndü.

Atla sipariş dağıtımını "sembolik olarak" yaptığını belirten Yılmaz, bununla dünyayı önemli ölçüde tehdit eden küresel ısınmaya dikkat çekmek istediğini ifade etti.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Günümüzde çok şiddetle değişen yeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Eskiden ulaşımda kullandığımız bu hayvanların doğaya hiçbir zararı yoktu ama şu an ulaşımda kullandığımız bu hayvanların yerini otomobiller ve toplu taşıma araçları aldı. Bu araçlar dünyaya çok zarar veriyor. Dünya son 50 yıl içerinde 1 santigrat derece daha ısındı, buzullar tehlike arz edecek şekilde erimeye başladı. Biz bu olumsuzluğa karşı böyle bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu da doğal olarak ilgi gördü."

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Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı

Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı