Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.44
Dolar
5.71
BIST 100
90,345.63
Altın
1,333.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Tekirdağ Şarköy'de denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir heyecan yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Mesut Karaduman   | 05.06.2019
Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Tekirdağ

Farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen tatilciler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) kurucu üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak uçuş gerçekleştirdikleri bölgeye doğal güzellikleri dolayısıyla gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yıl boyunca bölgede yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, "Uçmakdere uçuş için Türkiye'nin en iyi yerlerinden birisi. Bölgemiz 12 ay boyunca uçuş için müsait. Ekstrem sporseverler için oldukça popüler bir bölge olduğundan özellikle bayramda müthiş bir yoğunluk var." dedi.

"Ziyaretçilere farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz"

Fidan, Uçmakdere'nin, Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, "Şu anda bölgede çok sayıda ziyaretçi bulunuyor. Uçuşlarımız bayram boyunca devam ediyor. Harika bir havamız var, harika bir ekibimiz var. Herkesi uçmaya bekleriz. Ziyaretçilerimize farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cengiz Özmen, yakın olması nedeniyle yamaç paraşütü için Uçmakdere'yi tercih ettiğini söyledi.

Özmen bayram tatilini Uçmakdere'de değerlendirmek istediği için eşiyle birlikte Tekirdağ'a geldiğini ifade ederek, "İstanbul dışına kaçmak istedik. Buraya geldik. Çok güzel bir manzarası var burasının. Burada yamaç paraşütü olduğunu da duyduk ve hemen yapmak istedik. Birazdan heyecanla atlayış yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi

Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu

MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek

MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek
'Binali Yıldırım'ın bu süreçten başarıyla çıkacağına inanıyoruz'

'Binali Yıldırım'ın bu süreçten başarıyla çıkacağına inanıyoruz'
'İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur'

'İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur'