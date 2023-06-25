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Yaşam

Bayram tatilini Ankara'da geçirecekler park ve bahçelerin yolunu tuttu

Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği kentte vatandaşlar, Mogan, Eymir, Mavi Göl ve Altınköy'ün yanı sıra mesire alanları ile parklarda vakit geçirdi.

Neriman Senanur Torun  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Bayram tatilini Ankara'da geçirecekler park ve bahçelerin yolunu tuttu Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Bayram tatilinde Ankara'da olan ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da uzaktaki ailelerinin yanına gitmeyi tercih etti.

Tatili Ankara'da geçirecek olanlar ise Mogan, Eymir, Mavi Göl ve Altınköy'ün yanı sıra mesire alanları ile parkları tercih etti. Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği kentte vatandaşlar, piknik alanları ve parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.

Tatili Ankara'da geçireceğini belirten Seçil Akbaba, Kurban Bayramı'nda büyükleri ziyaret edeceklerini, fırsat buldukça da açık havada güzel havanın tadını çıkaracaklarını ifade etti.

Bayramda aile ziyaretleri yapacaklarını aktaran Fatih Deniz ise "İlla ki bir mangal planımız da olur. Bayramlarda şehir dışını çok tercih etmiyoruz." dedi.

Tatil için ailesiyle Ankara'ya gelen Ahmet Ergül de "Kurban kesim işlemlerini burada gerçekleştirdikten sonra aile büyüklerimizi ziyarete Samsun'a gideceğiz." diye konuştu.

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