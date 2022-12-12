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Yaşam

Başkentte evde beslenen sincap koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yasak olmasına rağmen evde beslendiği belirlenen sincaba el koydu. Sincap, doğal hayata uyum sağlayamayacak olması nedeniyle Keçiören Belediyesinin Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdürecek.

Fatma Sevinç Çetin   | 12.12.2022
Başkentte evde beslenen sincap koruma altına alındı

Ankara

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bir vatandaşın evde beslenmesi yasak olan sincabı evcilleştirdiğini tespit ederek harekete geçti.

Kötü beslendiği belirlenen ve evcilleştiği için doğaya bırakılması durumunda yaşaması mümkün olmayan sincaba Keçiören Belediyesi sahip çıktı.

Ayağında problem olduğu için tedavi altına alınan sincap ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yakından ilgilendi.

"Vatandaşlarımız sincabımızı ziyaret edip rahatlıkla görebilir"

Sincabın emin ellerde olduğunu söyleyen Altınok, "Ormanlık alanda yaşaması gereken ancak evcilleştiği için vahşi yaşama uyum sağlayamayacağını bildiğimiz bu canlımızı Doğal Yaşam Parkımızda besleyeceğiz. Vatandaşlarımız da sincabımızı ziyaret edip rahatlıkla görebilir." dedi.

Küçük sincap bundan sonra Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda ayrılan özel bölümde yaşamını sürdürecek.

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