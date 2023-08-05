Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,835.70
BTC/USDT
29,080.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ankara'da vatandaşlar lavanta hasadına katıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan bahçede yetiştirilen lavantalar, ziyaretçiler tarafından hasat edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Ankara'da vatandaşlar lavanta hasadına katıldı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Ovacık Mahallesi'ndeki Keçiören Belediyesine ait lavanta ve gül bahçesine, lavanta hasadı için çok sayıda vatandaş geldi.

Burada ellerine makasları alan ziyaretçiler, topladıkları lavantaları sepetlerine koyarak evlerine götürdü.

Düğün ve nişan çekimleri için gelen çiftler ise bahçedeki platolarda fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlarla birlikte hasat yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bahçenin 2 yıl önce kurulduğunu ifade etti.

Altınok, büyükşehirlerin griliğinin kırılması gerektiğini, şehirlerin insanları yorduğunu ve nefes alacak yerlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Lavanta, gül ve kekik bahçemiz var. 50 bin metrekare. Bunu 140 bin metre kareye çıkartacağız. Şehrin en değerli arazisinde bunu yaptık. Maalesef belediye başkanları, gelenler gidenler bu arsaları nasıl satarız ona bakıyorlar." dedi.

Ankara'nın bütün ilçelerinden bahçeyi görmeye gelenler olduğunu söyleyen Altınok, 9 çekim alanı bulunduğunu, vatandaşların bu alanı düğün ve nişan çekimi için de tercih ettiğini anlattı.

Ziyaretçilerin bahçeye ücretsiz girebildiğini ve bu tarz alanların sayısının çoğaltılması gerektiğini ifade eden Altınok, "Hasat edilen ürünleri köy kahvesine götürüp ikram edeceğiz. Vatandaşlara doğal ve organik sunumlar yapacağız. Ürünler sembolik bir fiyatla yani piyasanın 10'da biri 20'de biri fiyatına olacak." şeklinde konuştu.

Hasada katılan Dilek Işıktan, şehrin ortasında lavanta bahçesi olmasının kendisinde çok güzel hisler uyandırdığını söyleyerek, "Lavantanın kendine ait enerjisi vardır. Onu gerçekten kokuyla birlikte hissettik." dedi.

Fatma Güven ise, bahçeye girdiğinde huzur bulduğunu ve ortamın harika olduğunu belirterek, topladığı lavantalardan yağ elde etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te orman yangını çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

Benzer haberler

Ankara'da vatandaşlar lavanta hasadına katıldı

Ankara'da vatandaşlar lavanta hasadına katıldı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Ankara'da tamamlandı

Diyarbakır'da buğday verimi uzun yıllar ortalamasına göre dekarda yüzde 23 arttı

Burdur'dan gönderilen lavanta fideleri Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor

Burdur'dan gönderilen lavanta fideleri Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor
Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu
Kadın üretici devletten aldığı destekle ilçesinde lavanta yetiştiriyor

Kadın üretici devletten aldığı destekle ilçesinde lavanta yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet