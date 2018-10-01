Başkan Tuna'nın makam aracı şehit çocuğu için süslendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen Erkan Yiğit'in oğlu Recep Tayyip Yiğit için sünnet töreni düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, makam aracını şehidin oğluna tahsis etti.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit edilen Erkan Yiğit'in 7 oğlu yaşındaki Recep Tayyip Yiğit için sünnet töreni düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki törene Yiğit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tahsis ettiği makam aracıyla geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından seymenler gösteri sundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, sünnet olan Yiğit'i tebrik etti.

Amca Hakan Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu olduklarını belirterek, şehit kardeşinin ailesine sahip çıkan devlet büyüklerine teşekkür etti.

Yiğit, "15 Temmuz sahipsiz değil. 15 Temmuzlarda acımız ve gözyaşlarımız olacak ama biz vatanımıza, milletimize hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene Ankara Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu