Şehit çocuğu için sünnet töreni düzenlendi

Mardin'de yürütülen terör operasyonunda şehit olan PÖH Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın 9 yaşındaki oğlu Abdülhamit Buğra Han için İzmir'de sünnet töreni düzenlendi.

İZMİR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit olan Polis Özel Harekat (PÖH) Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu Abdülhamit Buğra Han Sakarya için İzmir'de sünnet töreni yapıldı.

Tüm Emekli Polis Özel Harekat Derneği ve Menderes Belediyesi tarafından, 2016 yılında Nusaybin'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan PÖH Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu 9 yaşındaki Abdülhamit Buğra Han'ın sünneti Menderes ilçesinde düzenlendi.

Törene, Sakarya ailesinin yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte görev yapan PÖH mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sünnet evinden polis olan abisi Mehmet Ali Sakarya tarafından dualarla çıkarılan Sakarya'yı, evinin önünde mehter takımı ve babasının meslektaşları karşıladı.

Üzerinde şehit babasının isminin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısına (URAL) binen Sakarya, aracın kule tabir edilen üst kısmına çıkıp sünnet törenine gelenleri selamladı.

"Böyle bir sünnet töreni babamın hayaliydi"

Abdülhamit Buğra Han Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah herkese böyle bir sünnet düğünü nasip etsin. Babamın arkadaşlarını çok seviyorum. Allah onlara yardım etsin." dedi.

Mehmet Ali Sakarya da olumsuz hava şartlarına rağmen hem vatandaşların hem de emniyet teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Ailecek çok heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Sakarya, "Babamın hayaliydi. Özelikle de mehter takımı. Babam doğuda görev yaptığı için benim sünnet düğünüm olmadı. Babamın planları Buğra'da olsun istedim." şeklinde konuştu.

Şehit eşi İzmirlilere teşekkür etti

Şehit polisin eşi Habibe Sakarya da eşinin yanlarında olmaması nedeniyle bir taraflarının buruk olduğunu ama evlatları sayesinde ayakta olduğunu aktardı.

Vatandaşların desteğinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Sakarya, "Eşim yaşarken oğlunun sünnetini mehter takımı ve mevlit ile yapmayı özeniyordu." şeklinde konuştu.

Üstü açık bir otomobil ile şehir turu atan Sakarya'ya zırhlı personel taşıyıcıları, PÖH araçları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Menderes Kaymakamlık binası önünde mehter takımı tarafında tarafından karşılanan Sakarya, babasının ismini taşıyan ve açılışı yapılan parka kadar at üstünde gitti.

Şehit emniyet amirinin ismini taşıyan park Menderes'de açıldı

Şehit Özel Harekat Polisi Doğan Sakarya Parkı'nın açılışında konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, iki mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Menderes'de kendilerinden önce hiçbir şehidin isimini taşıyan park, bahçe ve sokağın olmadığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başta 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini taşıyan parkı yapıp, değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bugün ise Doğan Sakarya'nın ismini taşıyan parkın açılışının yapıyoruz."

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da parka şehit meslektaşlarının ismini verdiği için Menderes Belediye Başkanı Soylu'ya, şehit ailesine desteklerinden dolayı da İzmirlilere teşekkür etti.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından şehit emniyet amirinin ismini taşıyan parkın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Muhabir: Tezcan Ekizler