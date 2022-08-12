'Balkız' yuvasına döndü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı "Balkız"ın yuvasına döndüğünü bildirdi.
Ankara
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanan Balkız yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.
- Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı
- Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı
- Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' adı verildi
Düzce'de dün bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı. Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.
Tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü😊— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022
Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle😊 pic.twitter.com/mFU0JTtUOI
Bakanlık, bugün ayıya "Balkız" adının verildiğini açıklamıştı.
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