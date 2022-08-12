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Yaşam

Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Düğün fotoğrafçısı Ömer Başer, "Gün batımında bu özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerimizle Akçakoca'ya gelerek çekimlerimizi yapıyoruz." dedi.

İsa Keleş   | 12.08.2022
Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Düzce

Düzce'nin 38 kilometre sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, eşsiz manzarasıyla dünyaevine giren çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, düğün fotoğrafçıları tarafından da tercih ediliyor.

Özellikle gün batımında çekim yapan fotoğrafçılar, sadece kentten değil, çevre illerden de yeni evlenenlerin yoğun talebiyle karşılaşıyor.

Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar beğeni topluyor.

"Yaz sezonu dolayısıyla talep fazla"

Düğün fotoğrafçısı Ömer Başer, dünyaevine girecek çiftlerin doğal güzellikleri dolayısıyla Akçakoca'yı tercih ettiğini söyledi.

Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğuna işaret eden Başer, "Çiftlerimiz bize geliyor, onlara bolca seçenek sunuyoruz. Gün batımında bu özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerimizle Akçakoca'ya gelerek çekimlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Başer, yaz sezonu dolayısıyla talebin fazla olduğunu aktararak, "Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İstanbul, İç Anadolu bölgesi ve birçok ilden sadece düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çiftlerimiz var." dedi.

Ömer ve Sema Berber çifti de öneriyle Akçakoca'yı tercih ettiklerini dile getirerek, "Doğası ve denizi gerçekten de tavsiye edildiği gibiymiş. Bütün çiftlere buraya gelerek mutlu anlarını ölümsüzleştirmelerini öneriyorum. Doğal güzelliği ve ambiyansıyla çok hoş bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

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