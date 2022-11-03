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Yaşam

Balıkesir'deki Gürece Göleti kamp ve karavan tutkunlarını ağırlıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Gürece Göleti, doğal güzellikleriyle kamp ve karavan tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Miraç Kaya   | 03.11.2022
Balıkesir'deki Gürece Göleti kamp ve karavan tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

DSİ Genel Müdürlüğünce 2004 yılında sulama amaçlı inşa edilen ve Çataldağ Göleti adıyla da bilinen gölet, Balıkesir'e 56, Susurluk'a 17 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İstanbul-İzmir yolunun ortasında ilçeye içme suyu sağlayan ve çevresindeki ormanlık alanla bütünleşen gölet, son yıllarda kamp ve karavan turizmi tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişi, gölet çevresinde 3 gün kamp yaptı.

Kampçılardan Susurluk Off-Road Derneği Başkanı Sefa Turhan, AA muhabirine, Gürece Göleti ve çevresini çok beğendiğini söyledi.

Bölgenin milli park ilan edilmesini talep eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya giriş ve çıkışlar kontrol altında tutularak temiz olur. Bölgeye gelen insanlar daima güzel bir ortamla karşılaşıp hizmet alırlar. Burası Abant'ın, Yedigöller'in, Karadeniz'in kopyası. Şu anda sonbahar olduğu için turuncunun her rengini görebiliyoruz. Burada 3 gün çok güzel bir kamp dönemi geçirdik, şenlik gibi oldu. Havası mis gibi. Bir saat uyuduğunda sana yetiyor. Buraya Türkiye'nin birçok yerinden gelenler var."

"Kışın da geliyoruz, çok güzel oluyor"

Susurluk Doğa ve Off-Road Derneği Başkanı Devrim Atalay Polat da herkese buradaki güzellikleri görmeleri çağrısında bulundu.

Çeşitli etkinlikler yaparak Gürece'yi tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Polat, "Biz buraya sürekli geliyoruz, her mevsim ayrı bir güzellik. Kışın da geliyoruz, çok güzel oluyor. Gölet, bu bölgeye çok güzellik kattı. Biz erkekler olarak dağa çıkıyoruz ama gölet sayesinde çocuklarımız ve eşlerimizle doğayla buluşuyoruz. Onlar da memnun oluyorlar, herkes deşarj oluyor. " diye konuştu.


Fotoğraf: İrfan Ayyıldız/AA

Ali İhsan Ulaş aileleriyle çok güzel bir kamp yaptıklarını dile getirdi.

Bu güzel doğanın korunmasını amaçladıklarını kaydeden Ulaş, "Buna hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız." dedi.

Yeliz Gökdağ ise yılın her mevsiminde ayrı güzelliklerle kendini gösteren Gürece'ye sık sık geldiklerini bildirdi.

Cantürk Çakır, doğayla iç içe olmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çekti.

Filiz İldeniz de kamp süresince çok eğlendiklerini belirterek, "Çok güzel vakit geçirdik. Doğayı çok seviyoruz. Şu anda da bölgeyi sonbahar renkleri kaplamış durumda, çok güzel bir ortam var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Turhan kampı doğa yürüyüşü ve balık avıyla zenginleştirdiklerini ifade etti.

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