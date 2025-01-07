Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" paylaşımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Görme engelli bireylerin eşit fırsatlara erişebilmesi ve yeteneklerini özgürce ortaya koyabilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görme engelli bireylerin eğitimden istihdama, kültürden spora hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alabilmelerini sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.
Görme engelli bireylerin eğitimden istihdama, kültürden spora hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de bu bilinçle, görme engelli bireylerin eşit fırsatlara erişebilmesi ve yeteneklerini özgürce ortaya… pic.twitter.com/7MSGKKGhhy— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) January 7, 2025
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bizler de bu bilinçle, görme engelli bireylerin eşit fırsatlara erişebilmesi ve yeteneklerini özgürce ortaya koyabilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle, bu önemli konuda tüm dünyadaki farkındalığın daha da artmasını temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.