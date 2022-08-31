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Yaşam

Baba ve çocukları verimli bal hasadı için arı gibi çalışıyor

Bingöl'de 14 kovanla başladıkları üretimi 550 kovana çıkaran arıcı baba ve iki çocuğu, iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye bal gönderiyor.

Rıdvan Korkulutaş, Aydın Arik   | 31.08.2022
Baba ve çocukları verimli bal hasadı için arı gibi çalışıyor Baba ve çocukları verimli bal hasadı için arı gibi çalışıyor

Bingöl

Bingöl'de 35 yıldır arıcılık yapan Ömer Çağatay, mesleği öğrettiği oğlu ve kızıyla bal rekoltesini artırmak için arı gibi çalışıyor.

Ömer Çağatay (69), yanında arıcılığı öğrenen oğlu Ferdi (40) ve kızı Emine (26) ile omuz omuza vererek 14 kovanla başladıkları üretimi 35 yılda 550 kovana çıkardı.

Kış aylarını Çukurova Bölgesi'nde yaz aylarını ise Karlıova ilçesindeki zengin floraya sahip yaylalarda geçirerek arıcılık yapan Çağatay ailesi, bu yıl balda yüksek rekolte bekliyor.

Geçen yıl 6 ton olan rekoltenin bu yıl 9 tona çıkmasını bekleyen aile bireyleri, büyük emekle ürettikleri balın kalitesini yurt dışına da tanıtmayı başardı.

Çağatay ailesi büyük bir dayanışma ile ürettikleri balı iç piyasanın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda, Irak ve İran'a da gönderiyor.

"Bu yıl bereketli"

Baba Ömer Çağatay, AA muhabirine, çocuklarıyla yayla yayla gezerek arıların bakımını yaptıklarını söyledi.

Arıcılık yaparken bir yandan da mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını ifade eden Çağatay, "Bingöl balının özelliği geven ve kekik balı olması. En güzel bal geven balıdır. Kovanlarımızı yerleştirdiğimiz bölgede iyi verim elde ediyoruz. Bu yıl bal bereketli." dedi.

"Son 15 yılın en iyi balını elde ettik"

Ferdi Çağatay da 14 yaşında başladığı arıcılığı 26 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

"Bayağı zorluklar yaşayarak buralara geldik çok şükür." diyen Çağatay, bu yıl balın rekoltesinden çok memnun olduklarını kaydetti.

Çağatay, babası ve kız kardeşiyle verdikleri büyük emeklerin karşılığı olarak bu yıl 2-3 misli bal aldıklarını anlattı.

"Son 15 yılın en iyi balını elde ettik. Balımızı kendi imkanlarımızla yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda, Irak ve İran'a bal gönderiyoruz. Bingöl balı çok iyi tanıtıldı, hak ettiği değeri buldu." ifadelerini kullanan Çağatay, ürettikleri balın kalitesine güvendiklerini söyledi.

Geçen sene 6 ton bal ürettiklerini dile getiren Çağatay, bu yıl bu üretimin daha da arttığını belirtti.

Çağatay, "Geçen sene 6 ton bal elde etmiştik. Bu sene 9 ton balımız çıkacak inşallah. Geçen sene bir koloni arının verdiği bal 14 kilogramdı, bu yıl bir koloni arı 20 kilogram bal verdi." diye konuştu.

Emine Çağatay da babası ve ağabeyiyle arıcılık yaptığı için çok mutlu olduğunu, bu yıl güzel verim aldıklarını, bu mesleği sürdürmek istediğini ifade etti.

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