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Yaşam

Aydınlı çift, çocuklarına "Honda" adını verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi.

Enes Uzun  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Aydınlı çift, çocuklarına "Honda" adını verdi Fotoğraf: Enes Uzun/AA

Aydın

Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden, üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda'nın adını koymak istedi.

Eşinin de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine "Honda" adını koydu.

Baba Muharrem Maden, AA muhabirine, 2017 yılında gezmeye gittiği Japonya'yı temiz ve düzenli bulduğunu söyledi.

Bu nedenle Japonlara hayranlık duyduğunu ifade eden Maden, "Honda'ya da hayranlık duyuyordum. 'Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım' diyordum ve koydum. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Anne Kevser Maden de 6 yıldır evli olduklarını ve çocuklarına Honda adını koymayı daha önceden düşündüklerini belirtti.

Eşiyle Japonları ve motosiklet markalarını çok sevdiklerini dile getiren Maden, "Soichiro Honda'ya ben de hayranlık duyuyorum. Eşim söylediğinde tepkim çok iyi oldu. İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur. İlk başta herkes çok şaşırdı, çok değişik olduğunu söylediler ama alıştılar." diye konuştu.

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