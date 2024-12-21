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Yaşam

Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan ineği gören vatandaşlar şaşkınlık, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul

Sahibinin elinden kaçan inek, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dolaşmaya başladı.

Şehir gezintisini bir süre iş yerlerinin önünden ve park etmiş araçların arasından sürdüren ineği gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla çekim yaptı.

Yürüyüşüne caddede devam eden inek, bu sırada yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşattı.

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