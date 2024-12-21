Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı
Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan ineği gören vatandaşlar şaşkınlık, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
İstanbul
Sahibinin elinden kaçan inek, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dolaşmaya başladı.
Şehir gezintisini bir süre iş yerlerinin önünden ve park etmiş araçların arasından sürdüren ineği gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla çekim yaptı.
Yürüyüşüne caddede devam eden inek, bu sırada yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.