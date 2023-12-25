Dolar
29.22
Euro
32.02
Altın
2,053.05
ETH/USDT
2,287.00
BTC/USDT
43,606.00
BIST 100
7,376.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan bir bölümünün yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Cüneyt Çelik  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı.

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı.

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da "Herkül" adını verdiği süs köpeğiyle kar motoru üzerinde bölgede tur attı.

Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, "Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 4 zanlı yakalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağının açıklanması" iddiasına açıklama
FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü "25 Aralık kumpası"nın üzerinden 10 yıl geçti
Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü
İstanbul'da üniversitede "mescide ayakkabıyla girilmesi" protesto edildi

Benzer haberler

Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu

Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu

Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Dondurucu soğukta yazılan destan: Sarıkamış Harekatı

Dondurucu soğukta yazılan destan: Sarıkamış Harekatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet