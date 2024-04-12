Dolar
32.32
Euro
34.54
Altın
2,396.37
ETH/USDT
3,519.50
BTC/USDT
70,738.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Yaşam

Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor

Konya'da, eski bisiklet tamircisi Ramazan Özbek, parçaları kırıldığı ya da bozulduğu için atılacak bebek arabalarının ve pusetlerin tamirini yapıyor.

Serhat Çetinkaya  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Bisiklet tamircisi 57 yaşındaki Özbek, 11 yıl önce, bebek arabalarının tamir edilmediği için atıldığını ya da hurdacılara verildiğini fark etti.

Bunun üzerine bebek arabası tamir etmeye karar veren Özbek, yedek parça bulunmadığını anlayınca hurdacılardan topladığı bebek arabalarını sökerek kendi parça tedariğini oluşturdu.

Birkaç tamirden sonra aileler, Özbek'i birbirine tavsiye etmeye başladı. Gün geçtikçe müşterisi artan Özbek, yetişemez hale gelince bisiklet tamirciliğini bıraktı.

Mütevazi tamirhanesinde, yüzlerce bebek arabasının arasında yıllardır mesai harcayan Ramazan Özbek, ebeveynlerin 'Tamiri yapılmıyor, yenisini alalım.' anlayışını değiştirdi.

"Bir tarafı ya da bir tekeri kırılsa insanlar atmak zorunda kalıyordu"

Özbek, AA muhabirine, çoğu bölümü plastikten yapılan bebek arabalarının tamirini, uğraş gerektirdiği ve parçası bulunmadığı için kimsenin yapmadığını söyledi.

Bebek arabasını tamir ettiğini duyan birçok ebeveynin önce şaşırdığını, sonra sevindiğini belirten Özbek, onları masraftan kurtardığına ve mağduriyetini giderdiğine sevindiğini dile getirdi.

Bulamadığı parçaları sac metalden kendi imal ettiğini anlatan Özbek, "Tamir edilebilecek arabaları tamir edip, ikinci el olarak satıyorum. Yapılamayacak olanları da bozup yedek parça olarak kullanıyorum. Yeni arabalar çok pahalı. Ufacık bir vidası olmasa, bir tarafı ya da bir tekeri kırılsa, insanlar atmak zorunda kalıyor. Hem bu arabaları yeniden ekonomiye kazandırıyoruz hem de vatandaşların işini görüyoruz." dedi.

İşini çok para kazanma hevesiyle yapmadığını, müşterilerinin "teşekkür ederim" demesinin onun için yeterli olduğunu belirten Özbek, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalye yapan da yoktu. İki senedir onu da yapıyorum. Onlar da dua ediyorlar. Her şey para değil. Benden başka bunları yapan yok. Köyde zorluklar içinde büyüdüm. 3 çocuğumu da sıkıntılarla büyüttüm. Özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin halinden çok iyi anlarım. Maddi durumu olmayanlar da geliyor. Normal müşteriden 100 alacaksam, onlara 20-30 liraya veya hiç almadan yapıyorum. Bebekler ve çocuklar için bir şeyler yapmak huzur veriyor. Çocuklar üzülmesin, ağlamasın diye tamirat yaparken iki kat daha fazla dikkat ediyorum. Bana, 'Uğraşma bu işlerle.' diyorlar ama ben zevk alıyorum, severek yapıyorum. Müşterilerin de takdirini kazanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi
Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır

Benzer haberler

Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor

Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

Down sendromlu şampiyon atlet, kilo vermek için başladığı sporda başarıya koşuyor

Annesinin sırtında taşıdığı kızı, olimpiyatlardan bu kez madalyayla dönmek istiyor

Annesinin sırtında taşıdığı kızı, olimpiyatlardan bu kez madalyayla dönmek istiyor
Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla kurtuldu

Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla kurtuldu
Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak

Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet