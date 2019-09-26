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Yaşam

Atık toplama kampanyasına akülü sandalye ödülü

Kastamonu'da yaklaşık 6 ton atık toplayan ortaokula 4 akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bilal Kahyaoğlu   | 26.09.2019
Atık toplama kampanyasına akülü sandalye ödülü

Kastamonu

Kastamonu'da "Ambalaj Atıkları ve Bitkisel Atık Yağları Toplama Kampanyası" kapsamında bir ortaokula 4 akülü tekerlekli sandalye verildi.

Kastamonu Belediyesince düzenlenen kampanya kapsamında, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, bin 250 kilogram bitkisel atık yağ ile 4 bin 680 kilogram ambalaj atığı topladı.

Projeye önemli ölçüde destek veren ortaokula 3'ü belediye, 1'i atık yağ toplama firmasından olmak üzere 4 akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, tekerlekli sandalyelerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, geri dönüşümün önemine değindi.

Öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Vidinlioğlu, "İnşallah bundan sonra da herkese çevreyi ve doğayı koruma adına mesajlar vermeye devam edeceğiz. Ben de bu mesajlarda belediye olarak mümkün olduğu kadar katkı vermeye devam edeceğim. Çünkü gelecek adına mutlaka çocuklara güzel bir çevre, güzel bir doğa bırakmak mecburiyetimiz var." dedi.

Vidinlioğlu, toplanan atıklar sayesinde 66 ağacın kesilmesinin önlendiğini vurgulayarak, öğrencilere ajanda hediye etti.

Konuşmaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler, Vidinlioğlu tarafından okul müdürü Şükrü Demirci'ye teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerin, okul tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.



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