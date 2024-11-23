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İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ham madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Yaşam

Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda evler kara gömüldü

Ardahan'ın yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler, kasım ayında etkili olan yoğun kar sonrası karla kaplandı.

Günay Nuh  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda evler kara gömüldü Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Ardahan'da, kara kış yüzünü gösterdi.

Ardahan-Artvin arasındaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası da kasım ayında etkili olan yoğun kar ve tipi sonrası beyaza büründü.

Yöredeki vatandaşların yazın sadece birkaç ay kullanabildiği yayla evleri kara gömüldü.

Karın yanı sıra dondurucu soğukların da etkili olduğu bölgede, evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Terk edilmiş bir köyü andırıyor

Kışın kimse yaşamadığı için terk edilmiş bir köyü andıran yayla evleri, karların erimesi sonrası haziran ayında konuklarını misafir edecek.

Vatandaşlardan İsa Marancı, AA muhabirine, Ardahan'da iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyledi.

Kent merkezinde kar olmadığını, hava sıcaklığının 4-5 derecelerde olduğunu ifade eden Marancı, "Kar manzarasını görmek için Bülbülan Yaylası'na geldik. Güzel bir manzara." dedi.

Marancı, yayla evlerinin yazın kullanıldığını ve havaların soğumasıyla terk edildiğini anlattı.

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