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Yaşam

Ardahan'da karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerindeki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi.

Günay Nuh, Yusuf Ayas  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Ardahan'da karla kaplı menderesler dronla görüntülendi Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Ardahan ile Göle arasındaki Çakırüzüm köyü yaylasının Danaboğan mevkisindeki menderesler bölgeyi besliyor.

Yazın başta Çakırüzüm Yaylası olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Kıvrımlı akan mendereslerin, sıcak havanın da etkisiyle son günlerde su seviyesi yükseldi.

Çevresindeki tepe ve sarıçam ormanlarıyla ​​​​​​​bütünleşen menderesler, dronla görüntülendi.

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