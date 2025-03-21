Dünya Ormancılık Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Yurt genelinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.
Ankara
Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.
Vali Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Mart ile birlikte doğanın yeniden uyandığını söyledi.
Ormanların doğanın süsü olduğunu belirten Şahin, "Aynı zamanda büyük fonksiyonlar ifa ediyorlar. Pek çok canlının eli, bizler için havayı temizleyip oksijen sağlıyor. Ormanların faydalarını saya saya bitiremeyiz." dedi.
Manavgat ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsatan Şahin, "Dünyanın da en büyük yangınlarından birini yaşadık. O dağlar yangından sonra simsiyah oldu. Çok şükür orman teşkilatının emekleriyle dikilen fidanlar 1 metreyi geçti. Hızla yeşeriyor. Eski haline gelmesi en az 20 yılı bulur. Ağaçlara gözümüz gibi bakalım." diye konuştu.
Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ise ormanlardan elde edilen meyve ve tıbbi aromatik bitkilerin dünya genelinde milyarlarca insan için doğrudan gıda kaynağı olduğunu dile getirdi.
Ormanların gıda güvenliğinin garantörü olduğunu belirten Kayıran, "Ormanlar yalnızca doğrudan sağladıkları gıda ürünleriyle değil, aynı zamanda tarımsal üretimi destekleyen ekolojik sistemleriyle de hayati bir rol oynar. Ormanlar aynı zamanda toprak verimliliğini artırır, erozyonu önler ve su kaynaklarını korur." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından bölgede geçen yıl çıkan orman yangınından zarar gören alanda, defne, keçiboynuzu ve çam fıstığı başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.
Program kapsamında vatandaşlara 2 bin ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Kumluca
Kumluca ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce Güzören Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olacak fidanları dikmenin önemine dikkati çekerek, ormanların insanlığın geleceği olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.
Bursa
Bu yıl ormanların gıda temininde canlılar için taşıdığı öneme dikkati çekmek amacıyla "gıda ve orman" temasıyla kutlanan hafta kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Balabancık Mahallesi'nde 3 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.
Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Erdal Kıreker, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde de toplam 7 bin fidan dikildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Orman İşletme Müdürlüğünce Erikler köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut down sendromlu çocuklarla fidan dikti.
Turan, daha sonra çocuklarla birlikte dikilen fidanları suladı.
Etkinlikte 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, yaptığı konuşmada, her yıl binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Kırklareli'nin orman varlığı açısından zengin bir kent olduğunu ifade eden Karakaya, orman varlığını daha fazla arttırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Edirne
Edirne'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Orman Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla stantlar kuruldu.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta gelen vatandaşlara Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve Orman Müdürlüğü ekipleri fıstık çam fidanı hediye etti.
Kent genelinde 10 bin fıstık çamı hediye edileceği belirtildi.
Çanakkale
Yağcılar ve Ulupınar köyleri yakınlarındaki alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere, 21 Mart'ın içinde olduğu haftanın Orman Haftası olarak kutlandığını söyledi.
Kentte 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Demirci, şöyle konuştu:
"Fidanlarımız bu etkinlikle toprakla buluşmuş olacak. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde 6 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu 6 milyon fidanın bu yıl 5 milyonunu toprakla buluşturduk. Bu yıl yangın sezonunun yaklaşması, havaların kurak gitmesi nedeniyle önümüzdeki yangın sezonunun da sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha duyarlı olmasını diliyorum."
Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi.
Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, öğrenciler ve daire müdürleri katıldı.
Ayvacık ilçesinde de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de Orman Bölge Müdürlüğünün "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" temasıyla düzenlediği etkinlikte, İzmit'teki Gökçeören Üçgaziler Mahallesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Vali İlhami Aktaş, etkinliğin, öğrencilere ve gençlere ağaç sevgisini ve ormancılık bilincini aşılamak üzere örnek bir çalışma olduğunu söyledi.
Bu kapsamda 2 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile olduklarını dile getiren Aktaş, etkinlikle öğrencilere hem unutulmaz anı yaşatıldığını hem de orman ve ağaç sevgisi aşılandığını ifade etti.
Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Sakarya
Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğünce, Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Orman Sahası'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Kaymakam Selim Çomaklı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde defne, servi, fıstık çamı, kocayemiş, kızılcık, sedir, kartopu, ateş dikeni, kızılçam ve çınar olmak üzere 4 bin 450 fidan dikildi.
Etkinlik kapsamında ayrıca 3 bin 500 fidan dağıtıldı.
Muğla
Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, hem baharın gelişini hem nevruzu hem de Dünya Ormancılık Günü'nü fidan dikerek kutladıklarını söyledi.
Muğla'da son 20 yılda yaklaşık 400 milyon fidan dikildiğini dile getiren Akbıyık, Muğla'nın Türkiye'de ormancılık denince ilk akla gelen iller arasında yer aldığını kaydetti.
Geçen yıl orman yangınlarıyla başarılı bir mücadele ortaya konulduğunu, yangınlara hızlı ve etkin müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, alınan tedbirlerle 2021 yılından daha fazla orman yangını çıkmasına rağmen daha az alanın zarar gördüğünü belirtti. Akbıyık, orman yangınlarını önlemek için tedbirlerin alındığını bildirdi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise Orman Haftası kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Aydın ve Muğla'da Orman işletme Müdürlükleri koordinesinde 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ve 30 bin fidanın ise vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi.
Programa, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kurum müdürleri, siyasi parti-sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kastamonu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 5 bin adet elma fidanı, 5 bin adet erik fidanı, 2 bin 500 adet badem fidanı ve 2 bin 500 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 15 bin adet meyve fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve yetkililerin de hazır bulunduğu fidan dağıtımına, vatandaşlar büyük ilgi gösterince dağıtım çok kısa sürede tamamlandı.
Ordu
Ordu'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.
Altınordu ilçesindeki Başöğretmen Anadolu Lisesi bahçesindeki törende, 50 konik ladin, yaprak dökmeyen kartopu, oya ile selvi fidanları toprakla buluşturuldu.
Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ali Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'in de katıldığı törende, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Yalova
Yalova'nın Armutlu ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören bölgede 3 bin 50 fidan toprakla buluşturuldu.
Vali Hülya Kaya'nın katılımıyla 2024 yılında Armutlu Handere mevkisinde çıkan orman yangınında hasar gören 25 bin metrekarelik alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Törende konuşan Vali Kaya, geçen yıl ilçede meydana gelen üç farklı yangında ormanlık alanların büyük zarar gördüğünü belirterek, bu yıl özellikle mesire alanlarını kullanacak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Konuşmanın ardından Vali Kaya ile protokol üyeleri, programa katılan öğrencilerle 1000 fıstık çamı, 2 bin defne ve 50 ıhlamur fidanını toprakla buluşturup ağaçlara can suyu verdi.
Programa, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Aslan, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya
Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde düzenlenen törende 2 hektar alana 4 bin fidan dikildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, törende, ormanların doğanın sunduğu en büyük armağan olduğunu belirtti.
Bu yıl Orman Haftası'nın temasının "Doğanın lezzeti ormanda saklı" olarak belirlendiğini belirten Dingil, şu bilgileri verdi:
"Ormanlar, balından mantarına, kestanesinden yemişine kadar sayısız besini bize eşsiz nimet olarak sunar. Kütahya ormanlarında son 5 yılda 7 bin 335 ton odun dışı ürün elde edilmiştir. Ayrıca, son 10 yılda 28 bal ormanı kurulmuştur. Vatandaşlarımızın sosyal ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak için Kütahya'da 23 orman parkı kurulmuş, 2024 yılında da 4 orman parkı kuruluşu yapılarak bu sayı 27'ye çıkarılmıştır."
Dingil, Kütahya'da yürütülen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde son 5 yılda 13 bin 87 hektar alanda 110 milyon 757 bin 317 fidanın toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.
Denizli
Denizli Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 15 bin 300 fidan dikildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, güzel ve anlamlı etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.
Doğayı gelecek nesillere daha güçlü ve temiz bırakmaları gerektiğini belirten Coşkun, daha yeşil vatan için fidanların toprakla buluşturulmaya devam edileceğini kaydetti.
Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ise kentte 2003-2024 yılları arasında 141 bin 515 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 227 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu, bu yıl sonuna kadar 2 milyon 400 bin fidanın dikilmesinin hedeflendiği bilgisini paylaştı.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Mersin
Mersin'in Silifke ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Silifke Kaymakamlığı himayesinde Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 700 fidan dikildi.
Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, ilçe protokolü ve öğrenciler, diktikleri fidanlara su verdi.
Belediye Başkan Vekili Kökten, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarının büyük ormanlarını oluşturmak amacıyla genç nesillerle dikecekleri fidanlarla geleceği garanti altına alacaklarını söyledi.
İlçe Orman İşletme Müdürü Harun Boz da dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirtti.
Aydın
Efeler ilçesi Tepeköy mevkisinde düzenlenen programda, 30 dönümlük alanda 2 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.
Kentte ayrıca "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında, Bey Camisi önünde cuma namazından sonra 5 bin fidanın dağıtımı yapılacak.
Uşak
Kent merkezine bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen programda, katılımcılar tarafından yaklaşık 3 bin 200 fidanın dikimi yapıldı.
Öğrencilerle fidan diken Uşak Valisi Naci Aktaş, gazetecilere, kentin 205 bin hektar ormanlık alanının olduğunu, bunun da toplam alanın yüzde 37'sine denk geldiğini söyledi.
Ormanları korumak için yıl boyunca çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Aktaş, "Geçen sene 49 orman yangını yaşadık. Bu yangınlarda 1500 hektara yakın alan zarar gördü. Yangınlardan bu yana arkadaşlarımız 400 hektar arazide yaklaşık 665 bin fidanla yenileme çalışması yaptı. 2025 yılının sonuna kadar kalan arazinin tamamını ağaçlandıracağız." dedi.
Orman yangınlarına karşı tüm vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Aktaş, yangınsız bir yaz mevsimi geçirmeyi diledi.
Batman
Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesindeki törende konuşan Vali Ekrem Canalp, orman sevgisinin çocukluktan başladığını belirterek, "Hepimiz çocukluğumuzdan beri içimizde olan o ağaç sevgisini bugün bir kez daha fidanları toprakla buluşturmak suretiyle yaşıyor ve yeni nesillere de bunu nakşetmenin huzurunu yaşıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, bazı belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak
Şırnak'ta da Orman İşletme Müdürlüğü arkasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Vali Birol Ekici, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil bir dünya ve Şırnak için bugün fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Ekici, "Şırnak-Cizre yolu ve Şerafettin Elçi Havalimanı refüjünü ağaçlandırdık. Proje kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu. Bölgeye özgü fidanları toprakla buluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Şırnak ve daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.