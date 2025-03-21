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Yaşam

İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçiriyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi, yerli kayakseverlerin yanı sıra Nevruz Bayramı tatilindeki İranlı turistleri ağırlıyor.

Hüseyin Demirci  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçiriyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kar kalınlığının ikinci etap pistlerde 80 santimetreye ulaştığı 2 bin 634 rakımlı merkezde, kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle dikkati çeken merkeze gelen İranlı turistler, nevruz tatilini kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

Nevruz Bayramı'nı da merkezde kutlayan turistler, ikinci etap pist kenarında ateş yakıp dilek tuttu, daha sonra kayakla ateşin üzerinden atladı.

İranlı tur operatörü Hamit Çarkcı, AA muhabirine, İranlı turistlerin Sarıkamış Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Kar yağışı altında Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı da kutladıklarını ifade eden Çarkcı, "Bu sene de son gruplarımızı getirdik. Kar yağışıyla çok güzel manzara oluştu. Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı kutlamak bambaşka bir şey. Nevruz ateşi yaktık, arkadaşlar dilek tutup ateş üzerinden atladı. İnşallah dilekleri kabul olur." diye konuştu.

İranlı turist Shima Sabur da ilçeye kayak yapmak için geldiğini belirterek, "Nevruz Bayramı için buraya geldik. Kayak güzel, Sarıkamış güzel." dedi.

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