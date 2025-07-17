Dolar
40.28
Euro
46.81
Altın
3,317.62
ETH/USDT
3,411.50
BTC/USDT
117,956.00
BIST 100
10,334.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Medya Programı"nda konuşuyor
logo
Yaşam

Antik dönemden bugüne uzanan Adala Kanyonu eski güzel görüntüsüne kavuştu

Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

Kamil Tekmen  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Antik dönemden bugüne uzanan Adala Kanyonu eski güzel görüntüsüne kavuştu Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyor.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitiriyor.

Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antik dönemden bugüne uzanan tarihi dokusu, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla Adala Kanyonu, suların yükselmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü
Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor
İzmir'de günlerdir suları kesik olan mahalle sakinleri kalıcı çözüm bekliyor
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi

Benzer haberler

Antik dönemden bugüne uzanan Adala Kanyonu eski güzel görüntüsüne kavuştu

Antik dönemden bugüne uzanan Adala Kanyonu eski güzel görüntüsüne kavuştu

İzmir'de 15 Temmuz gecesi darbedilen emekli müezzin Kuzgun, yaşadıklarını anlattı

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Ceza infaz kurumu personeli, mesaiye gittikleri sırada fark ettikleri yangına müdahale etti

Ceza infaz kurumu personeli, mesaiye gittikleri sırada fark ettikleri yangına müdahale etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet