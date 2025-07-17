Antik dönemden bugüne uzanan Adala Kanyonu eski güzel görüntüsüne kavuştu
Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.
Manisa
Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyor.
Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitiriyor.
Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.
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Antik dönemden bugüne uzanan tarihi dokusu, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla Adala Kanyonu, suların yükselmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.
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