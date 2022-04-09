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Yaşam

Antalya'da sahilde toplanan çöpler, dikkati çekmek için sergilendi

Öğrencilerin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde yapılan temizlikte çok sayıda cam, plastik, metal, maske gibi çöpler toplandı.

Hatice Özdemir Tosun   | 09.04.2022
Antalya'da sahilde toplanan çöpler, dikkati çekmek için sergilendi

Antalya

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde toplanan çöpler, sahilde sergilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında "Deniz bizim, plaj bizim, çöpümüze sahip çıkalım" sloganıyla Konyaaltı Sahili'nde temizlik yapıldı.

Öğrencilerin de katıldığı kıyı temizliğinde çok sayıda cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler toplandı. Ayrıştırılan çöpler, daha sonra sahilde vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla kısa süreliğine sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, bu tür çalışmaların farkındalık oluşturmak adına son derece önemli olduğunu belirtti.

Okyanusa ve denizlere ulaşan çöplerin, deniz ekosisteminin bozulmasına ve çevre sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Ergendedeoğlu, "Denizdeki kirliliğin asıl sebebi kıyılara bilinçsizce atılan çöplerdir. Uluslararası araştırmalara göre yılda 10 milyon ton karasal kaynaklı çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığı tahmin edilmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 'Deniz bizim, plaj bizim, çöpümüze sahip çıkalım' sloganıyla bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle temizlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergendedeoğlu, denizlere topyekun sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.


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