Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor.

Zafer Göder   | 09.04.2022
Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor Fotoğraf: Zafer Göder / AA

Bolu

Tabaklar Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Öztürk, yaklaşık 5 yıl önce evinin bulunduğu sokakta sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

Zamanla daha fazla hayvanın karnını doyurmak isteyen Öztürk, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Öztürk, onlarca sahipsiz kedinin karnını doyurmak için her gün kendisine taşıma çantasında yol arkadaşlığı yapan "Nazlı" isimli tavuğuyla sokak sokak geziyor.

Ayda 2 bin liranın üzerinde masraf yaparak ciğer, salam, yaş ve kuru mama alan Öztürk, bunları dağıtmak için sabah ve akşam saatlerinde yollara düşüyor.

Sahipsiz hayvanları besledikten sonra eve gelen Öztürk, tavuğu "Nazlı"yla vakit geçiriyor.

Neşegül Öztürk, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini dile getiren Öztürk, "Her gün onlara gidiyorum. Onlar açken ben doyamıyorum. Önce onları doyuruyorum, sonra kendi karnımı doyuruyorum. Sabah ve akşam günde iki tur yapıyorum." diye konuştu.

Öztürk, yaklaşık 1 yıl önce beslediği kedilerden birinin getirdiği civcivi evine alıp beslemeye başladığını anlatarak, şimdilerde ise "Nazlı" adını verdiği tavuğun kendisine mama dağıtımında yol arkadaşlığı yaptığını, kedilerin de tavuğa alıştığını kaydetti.

Yanındaki mamalar bitene kadar yaklaşık 2-3 saat boyunca sokak sokak dolaştığını aktaran Öztürk, "Gidebildiğim yere kadar sokak sokak gidiyorum. Baktığım 100'e yakın kedi var. Ne kadar dağıtabilirsem dağıtıyorum. Onun dışında her zaman yanımda mama da olur. Gittiğim her yerde veririm. Son nefesime kadar, elimden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, mama ve hayvanların tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, "Birkaç arkadaş yardımcı olmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor tabii. Benim insanlardan istediğim; herkes yardım edebildiği kadar sokak hayvanlarına yardım etsin çünkü onlar bize muhtaç. Derneklerimize de destek olalım. Bizim gibi hayvanları besleyenlere destek olunursa çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, ülkesindeki savaşın bitmesini istiyor

Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, ülkesindeki savaşın bitmesini istiyor
Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
İki buzağı ve sekiz kediyle aynı evi paylaşıyorlar

İki buzağı ve sekiz kediyle aynı evi paylaşıyorlar