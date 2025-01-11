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Yaşam

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar denize girip, sahilde yürüdü.

Gülsem Adam  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 58 olarak ölçüldüğü kentte güzel havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Sahiline gelenlerin bazıları denize girmeyi, kürek sörfü yapmayı tercih ederken, bazıları ise sahilde bisiklete binip, yürüyüş yaptı.

Denize giren vatandaşlardan Bayram Urfan, AA muhabirine, güneşli havayı bulunca denizin keyfini çıkarmak istediğini söyledi.

Antalya'da ocak ayında denizde yüzebildiklerini dile getiren Urfan, "Her sabah gelirim ve denize girerim. Antalya'daki hava dünyanın hiçbir yerinde yok. Hava çok güzel, deniz çok temiz. Başka bir yerde böyle denize giremezsiniz." diye konuştu.

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