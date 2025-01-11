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Yaşam

Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

Davut Genç  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye düştü.

Sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınarı, Karapelit, Açmabaşı, Kirazlı mahallelerindeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

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