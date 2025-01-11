Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,277.90
BTC/USDT
94,546.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Taştan, ormanda yürüyüş yaparken karşılaştığı ve düzenli aralıklarla beslediği tilkiyle dost oldu.

Harun Şekerli  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Bursa

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 6 ay önce yürüyüş yaparken bir tilkiyle karşılaşan Taştan, arabasında bulunan kedi mamasını ağaç kenarlarına dökerek tilkiyi beslemeye başladı.

Taştan, zamanla kendisine alışan ve "Kurnaz" ismini verdiği tilkiyi eliyle beslemeye devam etti.

Ormana her yürüyüşe çıktığında tilkiyi besleyen Taştan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Murat Taştan, AA muhabirine tilkinin kendisinden başka kimseyle yakınlaşmadığını ve yabancı gördüğünde uzaklaştığını belirterek, "6 ay önce ormanda yürüyüş yaparken çalıların arasında bir tilki gördüm. Başta korktum ama arabamda bulunan kedi mamasını çevreye dökerek onu kendime alıştırdım. Zamanla bana alıştı ve elimden mama yer hale geldi." dedi.

İzin günlerinde Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giderek dostu "Kurnaz" ile vakit geçirdiğini aktaran Taştan, "Bu dostluk benim için çok özel. Kurnaz bana çok yakın davranıyor, bu bağımızı görenler hayran kalıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi
Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul merkezli 10 ildeki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Elinin lezzetini mesleğe dönüştürdü

Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı

Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı
Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı verdi

Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet