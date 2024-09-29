Antalya'da kıyıya gelen yunusu tatilciler denize döndürdü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıyıya gelen yunus, plajdaki tatilciler tarafından denize döndürüldü.
Antalya
Gündoğdu Mahallesi'ndeki sahilden denize girenler, kıyıya doğru gelen balığın köpek balığı olduğunu sanarak kaçıştı.
Bir süre sonra balığın yunus olduğunu fark eden tatilciler, etrafında toplanarak fotoğraf ve video çekti.
Turistler ve plajda görevli cankurtaranın yaklaşık 15 dakika süren çabası sonucu yunus denize açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.