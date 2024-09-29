Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,666.00
BTC/USDT
65,716.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni"
logo
Yaşam

Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Selim Bostancı  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra'yı denizden görmek isteyenlerle de tekne turlarında yoğunluk oluşturan tatilciler, yine balıkçı lokantalarında sıra bekledi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, ilçenin özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Amasra'nın özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu aktaran Boran, şöyle konuştu:

"Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ilçemizde yoğunluk oluşturdu. Bugün de yaz sezonunda olduğu gibi ciddi kalabalık var ve vatandaşlar deniz keyfi de yapıyor. Tabii ilçemiz, özellikle bahar mevsiminde daha sakin ve dingin görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek, tatilcilere farklı bir güzellik sunuyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali'ye yardım malzemesi ulaştıracak "İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Antalya'da kıyıya gelen yunusu tatilciler denize döndürdü

Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında

Hatay'da denizde oluşan hortum görüntülendi

Hatay'da denizde oluşan hortum görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet