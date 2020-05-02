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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
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Yaşam

Antalya'da jandarmadan aç kalan köpek ve yavrularına şefkat eli

Antalya'da jandarma ekipleri, aç kalan köpek ve 10 yavrusunu ekmek ve bisküviyle doyurdu.

Servet Tümer   | 02.05.2020
Antalya'da jandarmadan aç kalan köpek ve yavrularına şefkat eli

Antalya

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bir kişinin ihtiyaçlarını gidermek için yola çıkan ekipler, bir köpek ve 10 yavrusunun aç olduğunu gördü. Köpek ve yavrularının karnını ekmek ve bisküviyle doyuran ekipler, daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri adreslere ulaştırdı.

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