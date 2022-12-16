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Yaşam

Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imamın arazide bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusu, veteriner hekime teslim edildi.

Servet Tümer   | 16.12.2022
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı Fotoğraf: Servet Tümer - AA

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde bir camide görevli imam, arazide 7 gün önce bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusunu tedavi ve bakım için Gebiz Mahallesi'nde serbest veterinerlik yapan Ercan Erkan'a getirdi.

Aynı klinikte çalıştığı üç çocuğu Tuncay, Hüseyin ve Yunus da veteriner olan Erkan, yavruyu korumaya aldı. Klinikte çift başlı kaplumbağa olduğunu duyarak görmeye gelenler de şaşkınlık yaşıyor.

"Beslenirken iki başını da kullanıyor"

Kaplumbağa yavrusunu korumaya alan Ercan Erkan, AA muhabirine, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. 

Çift başlı kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, "Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz. Daha önce çift başlı bir kaplumbağa görmemiştim. Vatandaşlarımız çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi. Tekke Mahallemizde görevli bir imam arkadaşımız bize 7 gün önce getirmişti. Normal büyümesi devam ediyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek." ifadesini kullandı. 

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