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Yaşam

Doğu Ekspresi'nin güvenliğini sağlayan "Çapkın", yolcuların da eğlencesi oluyor

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin güvenliğini sağlayan Kars İl Jandarma Komutanlığının bomba arama köpeği "Çapkın", tren yolcularının Sarıkamış-Kars seyahatine eğlence katıyor.

Cüneyt Çelik   | 17.12.2022
Doğu Ekspresi'nin güvenliğini sağlayan "Çapkın", yolcuların da eğlencesi oluyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferleri devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığında görevli Belçika Malinois ırkı 4 yaşındaki "Çapkın" adlı bomba arama köpeği de vatandaşların güven içinde tren seyahatini tamamlaması için görev yapan güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Kente giriş-çıkış yapan trenlere Kars-Sarıkamış güzergahında jandarma personeliyle dahil olan "Çapkın", bavul ve çantalarını hassas burnuyla kontrol ettiği yolcuların eğlencesi oluyor.

Seyahatlerini güvende ve keyifli tamamlıyorlar

Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Emrah Derendeli'nin "otur", "kalk", "arama yap" gibi komutları yerine getiren hassas burun, sevimli halleriyle yolcuların ilgi odağı oluyor.

"Çapkın"la fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulunan yolcular, seyahatlerini hem güvende hem de keyifli tamamlıyor.

Göreve İzmir İl Jandarma Komutanlığında başlayan "Çapkın", 2019'da geldiği Kars'ta güvenlik güçleriyle birçok operasyona katılarak, yüzlerce silahın yakalanmasında da rol oynadı.

Ayrıca trende asayiş uygulaması yapan jandarma personeli, kadınları ise KADES uygulaması hakkında bilgilendiriyor.

Tren yolcularından Nur Şenyürek Çolak, AA muhabirine, Doğu Ekspresi'yle Ankara'dan Kars'a geldiklerini daha sonra memleketi Rize'ye gideceklerini söyledi.

"Çapkın'ı görünce çok mutlu olduk"

Trende birçok yeri görme imkanı yakaladıklarını ifade eden Çolak, "Doğu Ekspresi ile ilk defa yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuk çok güzeldi, hayal gibi. Gördüğümüz manzaralar masal gibiydi, çok beğendim. Çapkın'ı görünce çok mutlu olduk. Burada sevdiğimiz için de ayrıca mutlu oldum. Trenin bu şekilde denetleniyor olması çok hoşumuza gitti, kendimizi daha güvende hissettik, güzel bir uygulama." diye konuştu.

Yolculardan Fatma Araboğa ise jandarmanın güvenlik uygulamasını beğendiklerini anlatarak, "Çapkın, bize çok iyi bir yol arkadaşı oldu, çok sevdik, çok akıllı. Yolculuk yaptığımız yerlerde aksi bir durum olmasını istemeyiz. Bu durumda Çapkın'ın da trende olması bizim için çok iyi." dedi.

Sayhanur Gemici da eğitimli köpekle keyifli seyahat ettiklerini aktararak, "Çapkın'ın burada olması bizleri mutlu etti. Güven veriyor, çok tatlı bir köpek. Yolculuk çok güzel, Çapkın da yolculuğumuza heyecan kattı." ifadelerini kullandı.

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